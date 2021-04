Homem morto por polícias na Carolina do Norte foi baleado quando estava com as mãos no volante

Um homem morto na passada quarta-feira por polícias na Carolina do Norte foi baleado na nuca e estava com as mãos no volante do carro quando eles dispararam, disseram esta segunda-feira advogados.

Os advogados deram uma conferência de imprensa, depois da advogada Chantel Cherry-Lassiter ter visto 20 segundos de imagens filmadas por uma "câmara corporal" dos polícias juntamente com familiares de Andrew Brown Jr., morto por agentes que cumpriam mandados de busca e detenção relacionados com droga.

A morte gerou protestos noturnos e apelos por justiça em Elizabeth City, com cerca de 18.000 habitantes e no leste do estado da Carolina do Norte. As autoridades divulgaram pouca informação e o vídeo ainda não foi divulgado.

Lassiter disse que Brown não parece ser uma ameaça para os agentes quando tentava fazer recuar o carro junto à sua casa, afastando-se dos polícias de armas em punho.

Quando questionado se Brown foi atingido por trás, o advogado Harry Daniels disse: "Sim, na parte de trás da cabeça".

O relato de uma testemunha ocular indicava que o homem tinha sido baleado nas costas quando tentava fugir.

Lassiter, que viu as imagens várias vezes e tirou notas, disse que o tiroteio começou logo após o início do vídeo e que perdeu a conta aos tiros disparados pelos polícias armados com espingardas e revólveres. Indicou ter contado oito agentes no vídeo, alguns fardados e outros à paisana.

"Eles estão a disparar e a dizer 'mãos ao ar' ao mesmo tempo", disse a advogado, acrescentando: "Vamos ser claros. Isto foi uma execução".

Os advogados da família de Brown criticaram o procurador do condado de Pasquotank, R. Michael Cox, a quem atribuíram a decisão de limitar as imagens mostradas, apenas 20 segundos de um vídeo de apenas uma das "bodycams".

O xerife do condado de Pasquotank, Tommy Wooten II, disse que vários polícias dispararam. Sete agentes estão suspensos, enquanto são investigados pelo Departamento de Investigação do Estado.

Esta segunda-feira as autoridades de Elizabeth City declararam o estado de emergência receando o modo como os manifestantes reagirão a uma eventual divulgação do vídeo, apesar de até agora os protestos terem sido geralmente pacíficos.