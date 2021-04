Ministra espanhola recebe envelope com uma faca aparentemente ensaguentada

A ministra da Indústria espanhola, Comércio e Turismo, Reyes Maroto, recebeu esta segunda-feira uma carta com uma faca de tamanho médio no interior com manchas que poderiam ser de sangue, estando a polícia a investigar o caso.

"A liberdade prevalecerá", assegurava Maroto, que confirmou a notícia e agradeceu ao final da manhã todas as manifestações de apoio, num dia em que, segundo ela, reforçou a sua "vontade de trabalhar por um futuro melhor".

A secretária-geral adjunta do PSOE (Partido Socialista espanhol), Adriana Lastra, foi quem avançou primeiro a informação e assinalou que "todos os crimes de ódio são precedidos por um discurso de ódio".

Na semana passada, o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska; o candidato do partido de extrema-esquerda Podemos à Comunidade de Madrid, Pablo Iglesias, e a diretora geral da Guarda Civil, María Gámez, receberam ameaças de morte através de cartas contendo balas no seu interior, o que levou o Ministério do Interior espanhol a reforçar as medidas de proteção dos três.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, expressou hoje a sua "rotunda condenação" perante a "grave ameaça" à ministra do Comércio e Turismo.

"Não o vamos permitir. Não deixaremos que o ódio tome conta da convivência em Espanha", escreveu Sánchez na rede social Twitter em referência a esta ameaça.

As ameaças são feitas numa altura de grande polarização política em Espanha e a uma semana das eleições regionais de 4 de maio na região de Madrid, onde se encontra a capital do país.

Todos os partidos políticos espanhóis condenaram as cartas enviadas com ameaças, incluindo o de extrema-direita Vox que na semana passada tinha posto em dúvida as ameaças de morte através de cartas contendo balas no seu interior.

Na sua conta oficial no Twitter, o Vox deu conta de uma notícia sobre a faca enviada a Maroto e publicou o seguinte texto: "Denunciamos esta ameaça, como todas elas. [...]. Pedimos novamente a todas as partes que condenem toda a violência".

Os radicais de direita condenam a extrema-esquerda de não ter condenado uma contramanifestação violenta a um comício do Vox para as eleições de Madrid.

Na passada sexta-feira, o candidato do Podemos e ex-vice-presidente do Governo de esquerda, Pablo Iglesias, abandonou um debate radiofónico quando a candidata da extrema-direita do Vox levantou dúvidas sobre a autenticidade das ameaças.

A recusa dos candidatos de esquerda em debater com a presença do Vox levou ao cancelamento de outro debate agendado para 29 de Abril na televisão pública espanhola.

Durante um comício no domingo, Pedro Sánchez tentou mobilizar os eleitores de esquerda utilizando a "ameaça" do Vox, numa altura em que a favorita nesta eleição, a atual presidente regional do partido Popular, de direita, Isabel Diaz Ayuso, poderá necessitar do apoio da formação de extrema-direita para ser reeleita.