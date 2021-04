Procuradoria de Istambul ordena detenção de 532 militares turcos supeitos de ligação ao golpe de 2016

A polícia turca iniciou hoje uma operação, a pedido da Procuradoria de Istambul, para a detenção de 532 militares por envolvimento no grupo de Fetullah Gulen, exilado nos Estados Unidos, e acusado de instigar a intentona de 2016.

A operação foi lançada em 62 das 81 províncias do país, sendo que também foram pessoas detidas na República Turca do Norte do Chipre, apenas reconhecida por Ancara, informou hoje a agência Anadolu.

A maioria dos suspeitos, 459, são militares no ativo e os restantes encontram-se suspensos por decreto presidencial por vínculos à rede de seguidores de Fetullah Gulen.

Entre os detidos encontram-se quatro coronéis, um tenente-coronel, 24 capitães e 32 tenentes.

Desde o golpe de Estado falhado, em 2016, o governo turco realiza purgas regulares na administração pública, sobretudo no setor da Educação.

Até ao momento foram detidas 100 mil pessoas e cerca de 130 mil funcionários foram despedidos.

Por outro lado, mais de 50 mil pessoas, a maior parte civis, encontram-se em regime de prisão preventiva.

Até 2013, Gulen foi um importante aliado do governo islamista e conservador do Partido Justiça e Desenvolvimento (AKP) e de Recep Tayyp Erdongan, presidente da Turquia.