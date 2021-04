Sete mortos e 21 feridos em acidentes de viação em Luanda no fim de semana

Sete pessoas morreram e 21 ficaram feridas nos 26 acidentes de viação ocorridos nas estradas de Luanda, capital de Angola, no fim de semana, informou hoje a Polícia angolana.

De acordo com o balanço da polícia sobre a situação de segurança pública nas últimas 72 horas, foram registados danos materiais em consequência dos acidentes avaliados em mais de 13 milhões de kwanzas (16.280 euros).

Do total de acidentes, a polícia indicou que 14 foram por atropelamento, "presumivelmente, resultantes da falta de precaução dos utentes da via pública". Nesta situação foram vitimas mais de 20 cidadãos, alguns, perderam a vida e outros ficaram com ferimentos graves.

No âmbito da regularização e fiscalização do trânsito automóvel, as autoridades policiais procederam à apreensão de uma viatura e 24 motorizadas, tendo sancionado com multas 240 automobilistas por diversas infrações ao Código de Estrada.

A polícia destaca ainda no seu balanço, que, no período em análise, procedeu à apreensão de nove armas de fogo, das quais cinco metralhadoras do tipo AKM e quatro pistolas, a recuperação de uma viatura e a detenção de 99 cidadãos, presumíveis autores de diversos crimes.