Autoridades italianas removem "altar" dedicado à Camorra no centro de Nápoles

As autoridades italianas retiraram esta quarta-feira o monumento fúnebre dedicado a Emanuele Sibillo, chefe de um grupo da Camorra, a máfia de Nápoles, conhecido como o "Bando das Crianças", que se encontrava num beco no centro da cidade.

As forças policiais italianas estão a realizar uma operação que visa eliminar todos os "altares" de culto dedicados à máfia napolitana, também conhecida como Camorra.

A ação das autoridades, apoiada pelos bombeiros, contou com a intervenção de alguns familiares de Sibillo que tentaram impedir a remoção do "altar", alegando que a área onde se encontrava era privada.

Outra intervenção policial realizada também hoje resultou na prisão de 21 pessoas, alegadamente ligadas à família Sibillo, cujo líder atual é Pasquale Sibillo, irmão de Emanuele.

A operação que visa remover todos os murais e "altares" que prestam homenagem à Camorra das ruas de Nápoles foi lançada no dia 04 de março e já registou uma dúzia de intervenções em Scampia e outras zonas da cidade.

Já foi removido um "altar" no distrito de Forcella, dedicado a Raffaele Ivone, um jovem morto numa rusga feita à Camorra em 2008, e um mural em homenagem a Luigi Caiafa, um rapaz de 17 anos que foi morto pela polícia enquanto executava um assalto em outubro do ano passado.

No dia 21 de abril, várias pessoas, incluindo Pasquale Sibillo, tentaram travar a remoção de um mural dedicado a Raffaele Tammaro, um jovem que morreu de doença e tinha um longo registo criminal.

Emanuele Sibillo foi morto em 2015, com 19 anos de idade, num beco perto de Castel Capuano, pela família Buonerba, rival da família Sibillo.

De forma a prestar homenagem, foi construído um monumento de cerca de dois metros de altura na entrada do edifício onde vive a maioria da família, com uma espécie de altar dedicado à Virgem Maria que continha as cinzas de Sibillo e um busto do jovem.

Sibillo era o líder de um grande grupo de menores e jovens que se tinham tornado assassinos na guerra entre famílias mafiosas da cidade, que deixou cerca de 60 mortos em três anos na região.

A ministra do Interior italiana, Luciana Lamorgese, já pediu em várias ocasiões para que os "altares" da Camorra fossem retirados da cidade.

O programa de intervenções continuará nas próximas semanas, "com o objetivo de restaurar o respeito pela legalidade com a remoção progressiva de monumentos ou outros símbolos que se encontram ilegalmente na via pública", disse a Câmara Municipal de Nápoles.