Carros autónomos podem chegar às estradas britânicas ainda este ano 

Os carros autónomos podem vir a ser permitidos nas estradas do Reino Unido até ao final do ano, de acordo com o Governo britânico.

O Departamento de Transportes confirmou que os veículos com sistemas automatizados de manutenção de pista (ALKS) serão os primeiros legalizados.

Esta tecnologia controla a posição e a velocidade do carro, numa única faixa, mas só a uma velocidade até os 60 quilómetros por hora.

Segundo a BBC, o Governo britânico foi alertado por seguradoras para a definição do sistema ALKS como "enganoso".

Anteriormente, o Executivo já tinha dito que estas novas leis entrariam em vigor ainda na primavera.

Agora, citado pela BBC, afirma que os veículos com a tecnologia ALKS podem ser legalmente definidos como "autónomos": "desde que recebam a aprovação e que não haja evidências que coloquem em causa a capacidade do veículo se conduzir sozinho."

Os automobilistas não serão obrigados a monitorizar as estradas ou a estarem com as mãos no volante, quando o carro estiver em modo automático. No entanto, os condutores vão precisar de estar alerta e serem capazes de assumir o controlo do carro, quando pedido pelo sistema, em 10 segundos.

As autoridades competentes vão agora analisar as regras que devem ser impostas com as novas leis, de modo a que a tecnologia seja usada de forma segura.