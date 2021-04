Emirados Árabes Unidos doam 37 toneladas de alimentos à Guiné-Bissau

A Guiné-Bissau recebeu esta quarta-feira, no aeroporto internacional Osvaldo Vieira, um donativo de 37 toneladas de alimentos do Presidente dos Emirados Árabes Unidos, Califa Bin Zayed al Nahyan.

"Estamos no mês sagrado e como estamos no contexto de pandemia e há dificuldades" os Emirados Árabes Unidos enviaram a ajuda, disse Djana Sano, conselheiro do Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló.