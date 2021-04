Mulher de 73 anos detida de forma violenta nos EUA

No Colorado, uma idosa, de 73 anos, foi detida de forma violenta por ser suspeita de roubar um produto no valor de 13 dólares.

A detenção é levada a cabo por três agentes como se fosse um qualquer criminoso. Nas imagens é visivel que a idosa está desorientada e soube-se mais tarde que sofre de demência.

Depois ter sido transportada para a esquarda de Loveland, os três polícias reviram as imagens e riram-se, até do som do ombro da idosa a deslocar-se. Karen, para além do ombro deslocado, ficou também com uma fratura no braço.

A detenção ocorreu a 26 de junho do ano passado, mas as imagens só agora foram divulgadas, porque a família apresentou queixa e exige a demissão de todos os envolvidos.