Polícia brasileira detém suspeitos de rede de tráfico de mulheres com ligações a Portugal

A Polícia Federal cumpriu nove mandados de busca e apreensão e oito de prisão preventiva, em seis estados brasileiros.

Num condomínio de luxo na cidade de São Paulo, foi preso o homem que é apontado como chefe do esquema que aliciava mulheres para prostituição fora do país e que, de acordo com a polícia, fez mais de 200 vítimas, inclusive menores de idade. Eram aliciadas, principalmente, através das redes sociais.

A operação batizada de Harem Brasil é o desdobramento de outra investigação iniciada em 2019, no interior do estado de São Paulo, sobre fraudes com cartões de crédito, que revelaram a compra de bilhetes de avião para Doha, no Qatar, em nome de duas mulheres.

Seis pessoas foram presas no Brasil e, através da Interpol, foram ainda detidas mais duas pessoas, uma em Espanha e outra em Portugal.

A identidade dos envolvidos foi mantida em sigilo e, a partir deles, a polícia espera chegar a uma grande rede de aliciadores internacionais.