Venezuela. Morreu o ministro Aristóbulo Isturiz, defensor da comunidade portuguesa

O ministro da Educação e vice-presidente para o Socialismo Social e Territorial venezuelano, Aristóbulo Istúriz, morreu esta quarta-feira em Caracas, aos 74 anos de idade, anunciou a vice-Presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez.

"É com grande pesar que lamentamos informar a partida do nosso 'profe' (abreviatura usada localmente para designar um professor) Aristóbulo Istúriz, combatente desta pátria à qual dedicou a sua vida", escreveu a governante na rede social Twitter, sem se referir às causas da morte.

Na sequência deste anúncio, o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, lamentou a morte do ministro.

"Sinto uma grande dor pela partida de um autêntico revolucionário, um dos imprescindíveis no labor de construir uma Pátria boa. Aristóbulo, o 'profe' de tantas gerações e guia permanente dos revolucionários. Os meus pêsames e um abraço de fortaleza à sua família", escreveu na mesma rede social.

O percurso político de Aristóbulo Istúriz

Aristóbulo Istúriz era um conhecido político do Governo de Nicolás Maduro e foi também um dirigente político muito próximo do falecido líder socialista Hugo Chávez (que presidiu o país entre 1999 e 2013).

Entre 6 de janeiro de 2016 e 4 de janeiro de 2017 foi vice-Presidente da Venezuela.

Natural de Curiepe, 125 quilómetros a leste de Caracas, foi vice-presidente da Assembleia Constituinte da Venezuela entre 27 de outubro de 2017 e 4 de janeiro de 2018, quando passou a desempenhar o cargo de ministro para as Comunas e Movimentos Sociais.

Entre 2012 e 2016 foi governador do estado de Anzoátegui, 520 quilómetros a sudeste de Caracas, onde em várias oportunidades defendeu uma maior participação da comunidade portuguesa local em projetos de construção civil, agroindústria, agroalimentar e turismo.

"A comunidade portuguesa tem muita experiência, tanto na construção [civil] como no que tem a ver com a agricultura. Tanto na agroindústria, como no agroalimentar. Os portugueses têm muitas oportunidades no estado de Anzoátegui. Na missão 'Vivienda' [habitação social] e no turismo também podem participar", disse na ocasião à agência Lusa.

Dirigente do Partido Socialista Unido da Venezuela, insistia que a integração da Venezuela no Mercado Comum do Sul (Mercosul) "abria novas perspetivas" de desenvolvimento para a região, que poderiam ser aproveitas pelos portugueses.

Entre 1993 e 1996 foi deputado do Congresso da Venezuela (agora Assembleia Nacional) e entre 2001 e 2007 foi presidente da Câmara Municipal de Libertador, o maior município do Distrito Capital.

Entre 2011 e 2012 foi vice-presidente da Assembleia Nacional.

Em setembro de 2017 o Canadá anunciou sanções económicas contra 40 pessoas relacionadas com o regime de Nicolás Maduro, entre as quais Aristóbulo Istúriz, a quem acusou de serem "responsáveis na deterioração da democracia na Venezuela".

As medidas, que abrangiam o Presidente da República e conhecidos dirigentes do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, o partido do Governo) e do seu governo, impunham o congelamento de ativos, a proibição aos canadianos no Canadá e no estrangeiro de fazer contratos com os sancionados ou de lhes proporcionar serviços financeiros.

Segundo as redes sociais o ministro venezuelano faleceu durante uma intervenção cirúrgica.