Mulher detida na Alemanha por suspeita de matar 4 pessoas numa clínica 

Uma mulher de 51 anos foi detida na quarta-feira à noite por suspeita de matar quatro pessoas, numa clínica em Potsdam, na Alemanha.

A mulher era funcionária da clínica.

As autoridades alemãs chegaram à clínica em Postdam pouco depois das 21:00 (hora local), onde encontraram quatro mortos e uma quinta vítima, ferida em estado grave, nos quartos.

"As vítimas mostravam sinais significativos de violência física", disse o porta-voz da polícia Thorsten Herbst à agência The Associated Press.