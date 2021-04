Polícia espanhola localiza barco usado por um homem para fugir com as filhas

Ministério do Interior espanhol

A Guarda Civil espanhola está à procura de um homem e das duas filhas, de 1 e 6 anos, em Tenerife, cujo desaparecimento foi relatado na terça-feira, após as crianças serem levadas pelo pai, sem autorização.

De acordo com o El Mundo, durante as buscas, que envolvem também um avião de resgate marítimo, foi encontrado o barco que o homem terá usado, na terça-feira. A embarcação, encontrada na costa de Güímar, foi rebocada para as instalações da Guarda Civil.

O desaparecimento está a ser tratado pelas autoridades espanholas como de "alto risco".

O pai, Tomás Antonio Gimeno, tem 37 anos, 1.85 metros de altura e 75 quilos. A última vez que foi visto vestia umas calças escuras e uma camisa preta, segundo a informação partilhada pelo Ministério do Interior espanhol.

Olivia, a criança mais velha, vestia calças de fato-de-treino cinzentas, uma camisola azul e ténis pretos. Sobre a mais nova, sabe-se apenas que se chama Anna.

A polícia está a investigar o caso e já recolheu diferentes depoimentos para tentar descobrir o paradeiro das duas crianças e do pai. Uma das possibilidades é que o homem tenha saído de Tenerife de avião com as filhas.