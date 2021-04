Youtubers podem ser deportados de Bali por causa de vídeo com máscara "falsa" pintada na cara

Dois youtubers, Josh Paler Lin e Leia Se, podem vir a ser deportados de Bali, na Indonésia, depois de terem feito um vídeo onde eram violadas as regras sanitárias locais.

Primeiro, tentaram entrar numa loja sem máscara, mas foram automaticamente barrados, como conta a CNN. À segunda tentativa, agora com uma máscara pintada na cara, Leia Se consegue entrar. O vídeo do momento foi publicado a 22 de abril e tornou-se viral.

As autoridades estão autorizadas a aplicar multas à primeira infração e a deportar estrangeiros à segunda. E apesar de ter sido a primeira vez que os dois youtubers infringiram as regras impostas devido à pandemia, a confusão gerada pelo vídeo, que acabou por ser eliminado, levou as autoridades balinesas a confiscarem os passaportes.

Lin é de Taiwan, mas vive nos Estados Unidos, enquanto Se é uma cidadã russa, de acordo com um comunicado da polícia citado pela CNN.

"Eles vão ser examinados pela Imigração para se tomar a decisão de deportá-los ou não", confirmou o porta-voz do gabinete regional do Ministério dos Direitos Humanos em Bali, a um jornal local.

Lin, através de um vídeo divulgado no Instagram, pede desculpa pelo que fizeram e esclarece que a intenção "não foi, de forma alguma, desrespeitar ou convidar as pessoas a não usarem máscara", e acrescenta: "Eu fiz este vídeo para entreter as pessoas, porque eu sou um criador de conteúdo, e esse é o meu trabalho", mas promete não repetir o que aconteceu.