Bebé nasce a bordo de embarcação de migrantes a caminho das Canárias

Uma bebé com poucas horas de vida, nascida a bordo de uma embarcação improvisada onde estava a sua mãe e 43 outros migrantes, foi resgatado pela guarda costeira espanhola, anunciou esta sexta-feira o serviço de resgate das Ilhas Canárias.

A menina, que nasceu na quinta-feira, e a mãe foram levadas para o Hospital Universitário das Canárias "para serem examinadas", informaram os serviços de resgate no Twitter, acrescentando que a embarcação foi rebocada até ao porto de Arguineguin, na ilha da Gran Canária.

A bordo, além da mãe e da bebé, estavam 11 mulheres, quatro menores e 28 homens, todos de origem subsaariana.

"A bebé está bem", indicou a Cruz Vermelha no Twitter.

A informação chega dois dias depois da chegada à ilha de Tenerife, outra ilha do arquipélago, de uma embarcação rebocada por um navio de salvamento, onde estavam os cadáveres de 24 migrantes, incluindo dois menores.

Desde finais de 2019 e com o reforço dos controlos da União Europeia no Mediterrâneo, aumentaram as chegadas às Canárias de embarcações de migrantes provenientes de África, uma travessia particularmente perigosa devido às fortes correntes.

No ano passado, 23.023 migrantes chegaram ao arquipélago espanhol, oito vezes mais do que no ano anterior, de acordo com o Ministério do Interior.

Pelo menos 1.851 pessoas perderam a vida em 2020 enquanto tentavam chegar às Canárias, segundo a organização não-governamental (ONG) Caminando Fronteras, que monitoriza essas migrações.