Exército do Chade anuncia morte de centenas de rebeldes em dois dias de ataques

O Exército do Chade anunciou esta sexta-feira ter matado centenas de rebeldes em dois dias de combates na região ocidental, afirmando ter terminado o ataque e perdido seis soldados.

"As Forças de Defesa e Segurança acabaram de lidar com o bando de rebeldes que fez uma incursão em direção a Nokou, no norte de Kanem, em 29 de abril", disse o porta-voz do Exército, general Azem Bermandoa Agouna, numa declaração.