Investigadores descobrem primeira múmia egípcia embalsamada grávida

Uma equipa de investigadores polacos, do projeto "Múmia de Varsóvia ", confirma ter descoberto um exemplar único de uma mulher egípcia grávida e embalsamada.

Esta múmia pensava-se ser um sacerdote, como conta a BBC, mas imagens RX vieram agora confirmar que se trata de uma mulher no final da gravidez. Os especialistas acreditam que provavelmente pertencia à alta sociedade, com idade entre 20 e 30 anos, e que terá morrido durante o século I a.C..

Através das imagens conseguidas, a equipa de investigadores concluiu que foi entre as 26 e 30 semanas de gravidez que a mulher morreu.

"Esta é a nossa descoberta mais importante e significativa até agora. Foi uma surpresa total", disse um membro da equipa de investigadores à Associated Press.

Segundo os investigadores, não é clara a razão pela qual o bebé não foi extraído e embalsamado separadamente, mas especulam que possa estar relacionado com crenças espirituais ou dificuldades físicas com a remoção.

Esta múmia foi doada à Universidade de Varsóvia em 1826 e foram as inscrições no caixão e sarcófago que levaram os especialistas do século XX a acreditar que a múmia era de um padre chamado Hor-Djehuti. Mas agora, depois de confirmarem ser uma mulher, acreditam que foi colocada em algum momento no caixão errado por negociantes de antiguidades durante o século XIX.

A descoberta foi publicada esta quinta-feira no Journal of Archaeological Science e, um próximo passo, a equipa espera conseguir perceber a causa da morte da mulher.