Número de telemóvel pessoal de Boris Johnson disponível na internet há 15 anos

Um número que está disponível na internet há 15 anos parece ser o número de telemóvel pessoal que o primeiro-ministro britânico usa. Downing Street recusou-se a comentar o caso.

Segundo a BBC, esta quinta-feira, o telefone estava desligado e quem ligasse era recebido com uma mensagem automática para tentar mais tarde ou enviar uma mensagem.

Na semana passada, as autoridades negaram que Boris Johnson tivesse sido aconselhado a mudar de número.

Rachel Hopkins, do partido trabalhista, alertou que tem implicações para a segurança e que há o risco de chantagem. Já o ex-conselheiro de segurança nacional Lord Ricketts referiu que os que têm capacidades cibernéticas sofisticadas podem ter acesso ao número.

Em 2006, o número estava disponível em comunicados de imprensa, numa altura em que Boris Johnson era deputado eleito por Henley e ministro-sombra para a Educação.

O responsável tem sido criticado nas últimas semanas por usar o telemóvel pessoal para assuntos do Governo. No início do mês, foi revelada uma troca de mensagens com o empresário James Dyson no início da pandemia, em que Johnson prometia corrigir um problema fiscal para Dyson poder continuar no Reino Unido o tempo suficiente para construir ventiladores.

Os ministros recebem telemóveis oficiais quando entram para o Governo. No entanto, podem manter os pessoais.

