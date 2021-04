Pelo menos 20 feridos graves em queda de arquibancada em Israel

A queda de arquibancadas durante uma peregrinação judaica no norte de Israel causou dezenas de feridos, incluindo 20 em "estado crítico", indicaram hoje organizações de socorro locais.

"Os serviços de emergência da Magen David Adom (MDA, equivalente israelita da Cruz Vermelha) e ambulâncias estão a tratar dezenas de feridos", incluindo "20 doentes em estado crítico", indicou o porta-voz da MDA, Zaki Heller, num breve comunicado.

Dezenas de milhares de pessoas participavam na noite de quinta-feira para hoje nesta peregrinação anual, que ocorre por ocasião do feriado judaico de Lag Baomer, em redor do presumível mausoléu do rabino Shimon Bar Yochai, um talmudista do século II da era cristã, ao qual é atribuída a redação do Zohar, obra central do misticismo judaico.

As autoridades permitiram a presença de 10.000 pessoas no recinto do túmulo, mas, segundo os organizadores, mais de 650 autocarros foram fretados em todo o país, ou seja, no mínimo 30.000 pessoas. A imprensa deu conta de 100.000 pessoas no local.

A polícia israelita tinha apelado aos participantes para "respeitarem as instruções para que as celebrações decorram sem incidentes". À volta de 5.000 polícias foram destacados para a segurança do acontecimento.

Depois da meia-noite as arquibancadas desabaram, causando cenas de pânico e chamadas de emergência para os socorristas que utilizaram helicópteros para retirar os feridos.

Os media israelitas divulgaram uma imagem com uma dezena de corpos inertes alinhados em sacos de plástico, rodeados de socorristas numa pista de asfalto.