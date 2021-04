Os navios emitem mais gases com efeito de estufa do que a Alemanha. Usam o mais poluente dos combustíveis e quase não pagam impostos. A indústria da navegação está a matar o planeta e a sair impune. Mas quantas pessoas estariam dispostas a pagar mais por bens e serviços em nome do planeta?

A reportagem Rasto Negro é um trabalho do Consórcio Europeu de Investigação, do qual a SIC e o Expresso fazem parte, e que seguiu o rasto deixado pela indústria dos navios.