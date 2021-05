Sismo de 6,6 atinge nordeste do Japão sem alerta de tsunami

Um sismo de magnitude 6,6 na escala de Richter atingiu hoje o nordeste do Japão, sem que tenha sido emitido alerta de tsunami ou reportada a ocorrência de danos materiais.

Segundo a agência meteorológica do Japão, o terremoto ocorreu às 10:27, hora local (01:27 em Lisboa), ao largo da costa da cidade de Ishinomaki, na prefeitura de Miyagi, a 60 quilómetros de profundidade.

A intensidade na área mais afetada chegou a 5, de acordo com a escala do Japão, que tem no máximo 7.

Noutras áreas do nordeste do Japão, incluindo nas prefeituras de Iwate e Fukushima, o sismo chegou ao nível 5 ou 5 inferior, segundo dados da agência meteorológica do Japão.

A operadora da central japonesa de Fukushima, a Tokyo Electric Power Company (TEPCO), está a avaliar se houve danos, de acordo com a emissora estatal japonesa NHK.

O sismo também foi sentido em Tóquio, que registou o nível 3 na escala japonesa.

O Japão assenta sobre o chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica.