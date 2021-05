Bomba explode perto de escola no Afeganistão e faz 21 feridos

Uma bomba explodiu esta segunda-feira perto de uma escola no oeste do Afeganistão, ferindo 21 pessoas, muitas das quais jovens estudantes, disse uma autoridade local.

Ambulâncias acorreram ao local e levaram os feridos para hospitais próximos, adiantou o chefe do departamento de saúde na província de Farah, Abdul Jabar Shahiq, referindo que pelo menos 10 dos feridos eram estudantes da escola com idades entre os 7 e os 13 anos.

Três dos feridos estão em estado crítico.

O ataque ainda não foi reivindicado, embora os talibãs estejam presentes na região.

O atentado aconteceu três dias depois de um outro incidente, em que um camião-bomba suicida atingiu uma casa de hóspedes no leste do Afeganistão, matando mais de 20 pessoas e ferindo outras 90.

A maioria das vítimas desse ataque, que também não foi reivindicado, eram estudantes do ensino secundário.

EUA vão retirar militares do país após 20 anos

Depois de 20 anos de presença no Afeganistão, os Estados Unidos estão prestes a retirar os seus militares daquele país.

Desde sábado, os 2.500 a 3.500 soldados norte-americanos que ainda permanecem no Afeganistão começaram oficialmente a deixar o país e todos estarão fora até 11 de setembro.

A retirada ocorre numa altura em que ressurge no país a força dos talibãs, que já controlam metade do Afeganistão.

O principal responsável militar dos Estados Unidos disse, no domingo, que as forças do Governo afegão enfrentam um futuro incerto e possivelmente terão alguns "resultados maus" no combate contra os talibãs à medida que a retirada vai acelerando, nas próximas semanas.