Brasileiro percorre 170 km a pé e é encontrado pela filha quase um mês depois

Uma jovem conseguiu reencontrar o pai depois de o homem ter desaparecido de Várzea Paulista, no estado brasileiro de São Paulo, há quase um mês.

Severino Gonzaga da Silva terá percorrido 170 quilómetros a pé, desde a localidade onde vive até Itanhaém, onde acabou por ser encontrado pelas autoridades, com ferimentos nos pés e desorientado.

"Tinha medo que ele estivesse morto. Procurei, gritei, chorei muito e coloquei a foto dele em todos os lugares", confessou a filha, Laura da Silva, citada pelo portal de notícias G1.

A jovem de 25 anos revelou que o pai tinha problemas de alcoolismo e que já tinha desaparecido antes. Mas apenas durante três dias. Desta vez, Severino esteve desaparecido 26 dias, o que levou a filha a mobilizar a família e os amigos para a ajudarem a encontrar o pai.

Laura publicou fotografias do pai nas redes e recorreu à imprensa local.

Quase um mês depois, Severino foi encontrado numa praça de Itanhaém, bastante desorientado. Apesar de conseguir dizer o nome dos filhos e dos netos, pouco mais conseguia esclarecer sobre a sua situação.

As autoridades conseguiram descobrir, na mala que o homem levava consigo, um caderno do neto, que tinha diversos números de telefone da família. Foi assim que as autoridades conseguiram chegar até Laura.



"Ninguém tinha visto meu pai, ninguém sabia de nada. Quando me ligaram, e na hora que eu o vi, chorei muito, e só agradecia a Deus", confessou Laura, que explicou que a família tinha vivido em Itanhaém e que o pai dizia muitas vezes que queria lá voltar.

Severino foi encontrado na passada sexta-feira e, no dia seguinte, Laura foi buscá-lo. A jovem de 25 anos agradeceu a ajuda de todos os envolvidos e confessou: "Agradeço e permaneço com muita fé. Isso ajudou a trazer meu pai de volta".