Pelo menos 25 mortos em colisão de barcos no Bangladesh

Pelo menos 25 pessoas morreram esta segunda-feira numa colisão entre dois barcos num rio do centro do Bangladesh, avançou a polícia local, numa altura em que as operações de resgate ainda prosseguem.

"Resgatámos cinco pessoas e recuperámos 25 corpos", disse o chefe da polícia local, Miraz Hossain, depois da colisão entre um barco que transportava pelo menos 30 passageiros e uma barcaça carregada de areia, no rio Padma, perto da cidade de Shibchar.

Os bombeiros e moradores continuam as operações de resgate no local, já que várias pessoas estão desaparecidas, disse outro polícia.

Os acidentes marítimos são frequentes no Bangladesh, país atravessado por centenas de rios, sendo que os especialistas atribuem a maioria desses acidentes à má manutenção dos barcos, aos padrões baixos de verificações feitos pelos estaleiros e também à sobrelotação de pessoas em cada barco.

Além disso, as barcaças carregadas de areia navegam rente às margens e tornam-se difíceis de ser vistas em águas agitadas, especialmente com pouca luz.

No início de abril, mais de 30 pessoas morreram quando uma balsa lotada com cerca de 50 passageiros de Narayanganj, no centro do país, colidiu com um navio cargueiro.

Em junho passado, uma balsa naufragou em Daca depois de ser atingida na popa por outra balsa, tendo morrido pelo menos 32 pessoas no acidente.