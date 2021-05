Prefeito da maior cidade do Brasil internado em estado grave

O prefeito de São Paulo, a maior cidade do Brasil, foi internado em estado grave para tratamento de um cancro, informou esta segunda-feira o Hospital Sírio-Libanês.

Diagnosticado com cancro no final de 2019 que começou no estômago e já atingiu seus ossos, fígado e outros órgãos, Bruno Covas foi internado no Hospital Sírio-Libanês após a descoberta de sangramento no estômago.

Num boletim médico divulgado esta segunda-feira, o hospital informou que o prefeito de São Paulo foi internado no domingo para realizar exames para seguir o seu tratamento de quimioterapia e imunoterapia e uma endoscopia demonstrou "sangramento no local do tumor inicial [no estômago]".

"O prefeito Bruno Covas foi encaminhado para Unidade de Terapia Intensiva submetendo-se a intubação oro-traqueal e recebendo as medidas adequadas de suporte clínico", acrescentou o hospital.

O prefeito da Câmara de São Paulo havia anunciado no domingo uma licença médica de 30 dias para fazer tratamento.

"Nos últimos meses, a vida deu-me enormes desafios. Tenho procurado enfrentá-los com fé, cabeça erguida e com muita determinação", escreveu Covas numa nota divulgada nas suas redes sociais. "Vou pedir à Câmara dos Vereadores licença de mandato por 30 dias para me dedicar integralmente à minha recuperação", acrescentou.

Quem é Bruno Covas?

Neto de Mário Covas, ex-governador de São Paulo, Bruno Covas, de 40 anos, retomou as sessões de quimioterapia em fevereiro passado e ficou novamente internado por vários dias devido a um nódulo encontrado no fígado, mas continuou no cargo.

Membro do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), o prefeito sofre de cancro desde outubro de 2019, quando descobriu um tumor entre o esófago e o estômago que também danificou seu fígado e gânglios linfáticos.

Covas tornou-se prefeito da cidade de São Paulo em abril de 2018 ao substituir João Doria, que saiu do cargo e foi eleito governador do estado de São Paulo.

Em junho do ano passado, Covas testou positivo para o novo coronavírus, doença que superou sem maiores problemas.

Em 2020, Covas foi reeleito prefeito após derrotar o candidato de esquerda Guilherme Boulos, do Partido do Socialismo e Liberdade (PSOL), na segunda volta das autárquicas.

O vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), tomará posse provisoriamente e, em caso de saída definitiva de Covas, governará a maior cidade do Brasil até ao final do mandato, em 2024.