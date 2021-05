Pelo menos 20 pessoas morreram, esta segunda-feira, na Cidade do México, quando uma ponte do metropolitano de superfície ruiu à passagem de uma composição.

O acidente ocorreu à noite, quando uma ponte da linha 12 do metropolitano de superfície, perto da estação Olivos, no sul da capital, se desmoronou, no momento em que passava uma composição de várias carruagens.

A linha do metro em questão tem recebido várias denúncias por irregularidades.