Eleições em Madrid. PP poderá precisar do Vox para governar

As eleições regionais da Comunidade de Madrid decorreram esta terça-feira e as projeções dão a vitória ao PP, que precisa do Vox para governar.

Já à esquerda, PSOE, Más Madrid e Unidas Podemos acreditam numa reviravolta para destronar a direita, que governa a capital há 26 anos.

A Comunidade de Madrid elege 136 deputados para formar a Assembleia Regional para os próximos dois anos.

A normalidade da votação foi quebrada pelo protesto de quatro ativistas na mesa de voto da candidata do Vox, o partido de extrema-direita. A polícia foi mesmo obrigada a intervir.