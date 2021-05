Sindicatos gregos assinalam o Dia do Trabalhador com greves e manifestações

Os sindicatos gregos assinalam esta terça-feira com greves e manifestações o Primeiro de Maio, adiado por causa do fim de semana e pela Páscoa ortodoxa que se celebrou na segunda-feira.

Os transportes públicos só vão estar a funcionar durante algumas horas e os meios de comunicação social e assessores de imprensa convocaram uma greve de 24 horas.

As paralisações que começam hoje vão alargar-se a uma greve mais ampla na quinta-feira em protesto contra a reforma da legislação laboral que está a ser preparada pelo Governo do conservador Kyriakos Mitsotakis e que, entre outros aspetos, prevê aumentar o dia de trabalho a mais de oito horas, na condição de que se recuperem essas horas.

Os sindicatos dizem que a mudança da lei é "um novo golpe nos direitos laborais". Na quinta-feira, a greve vai mobilizar sobretudo o setor dos transportes, durante 24 horas.

O ministro do Trabalho e dos Assuntos Sociais, Kostis Jatzidakis, afirma que a alteração legislativa pretende fazer com que o patronato "não abuse dos empregados obrigando-os a trabalhar mais do que está estabelecido sem nenhuma compensação horária".