Sobe para 20 número de mortos em acidente no metro na Cidade do México  

Pelo menos 20 pessoas morreram, esta segunda-feira, na Cidade do México, quando uma ponte do metropolitano de superfície ruiu à passagem de uma composição. Os números são avançados pela agência AFP que cita as autoridades mexicanas.

O acidente ocorreu à noite, quando uma ponte da linha 12 do metropolitano de superfície, perto da estação Olivos, no sul da capital, se desmoronou, no momento em que passava uma composição de várias carruagens.

A autarca da Cidade do México disse que uma viga de apoio do viaduto cedeu e acabou por causar o acidente.

A Secretaria de Gestão Integral de Riscos e Proteção Civil mexicana informou, a partir do Twitter, que os trabalhos no local do prosseguem e pediu à população para evitar circular na zona e permitir a passagem dos meios de socorro.

A linha 12 do metropolitano de superfície tem recebido várias denúncias por irregularidades.