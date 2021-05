Cão do Presidente irlandês rouba-lhe protagonismo durante discurso

O discurso do Presidente irlandês, Michael D. Higgins, em homenagem ao falecido ator Tom Hickey, no passado sábado, tornou-se viral. Mas não pelas palavras do Presidente. O protagonista foi Misneach, um dos dois cães de raça Boieiro de Berna do Presidente.

Quem viu o discurso, que foi transmitido pela emissora RTÉ, não se apercebeu do que se passava - uma vez a câmara apenas captava Higgins da cintura para cima. O momento foi captado pela equipa da Presidência e partilhado nas páginas oficiais.

Na descrição foi escrito apenas “Bastidores em Aras an Uachtarain” - a residência oficial do Presidente. Misneach passou todo o discurso a brincar com a mão e com o casaco do dono.

Os cães do Higgins são tão conhecidos na Irlanda como o próprio dono. Os animais são os primeiros a receber os diplomatas convidados - incluindo a família real britânica -, na chegada à residência oficial do Presidente, com efusivas boas-vindas.