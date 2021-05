Eleições na região de Madrid: uma noite de muitos derrotados e uma saída da cena política

As eleições na região de Madrid ditaram a vitória do PP, o partido da presidente regional, Isabel Diaz Ayuso. Foi uma noite com muitos derrotados e uma saída da cena política.

Apesar de não ter conquistado a maioria absoluta, num território tradicionalmente socialista, a vitória do PP e sobretudo de Isabel Diaz Ayuso, presidente do governo regional, foi muito expressiva. Representou um aumento de 22% em relação à votação de 2019.

Com 44% dos votos, o PP passou de 30 para 65 deputados, venceu a esquerda e ficou a quatro da maioria absoluta e menos dependente do Vox, de extrema-direita.

Poderá a vitória de Ayuso vir a colocar em causa a liderança de Pablo Casado à frente do PP? Esta é uma das questões que ficam no ar depois das eleições. Outra é que leitura política farão os socialistas destes resultados. Com pouco mais 16,5%, o PSOE do presidente do governo Pedro Sánchez, perde terreno para o movimento de centro-esquerda Más Madrid. Passa de primeira a terceira força política e sobretudo sai derrotado por uma das vozes mais críticas da gestão da pandemia.

Um dos grandes protagonistas da noite eleitoral foi um dos maiores derrotados. Apesar de ter conquistado mais três lugares no parlamento regional para o Unidas Podemos, Pablo Iglesias aos 42 anos renuncia à vida política.

Apesar da pandemia, estas eleições tiveram uma grande participação: 75%, mais 7%do que em 2019.