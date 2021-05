Pentágono anuncia fracasso com teste de míssil intercontinental Minuteman II

Os Estados Unidos anunciaram esta quarta-feira o fracasso de um teste de míssil balístico intercontinental Minuteman II na descolagem, indicando que o míssil estava desarmado e foi aberta uma investigação para tentar descobrir a causa do problema.

O Exército dos Estados Unidos planeia repetir o lançamento do teste, segundo disse a Força Aérea em comunicado.

O míssil foi lançado esta quarta-feira de manhã desde a base da Força Aérea de Vandenberg, no estado da Califórnia, num tipo de teste que a Força Aérea dos EUA realiza regularmente para demonstrar a eficácia da dissuasão nuclear norte-americana e tranquilizar os aliados de Washington.

O comunicado não especifica o local de queda, mas os mísseis testados são geralmente disparados na direção das ilhas Marshall e caem no mar.

Em serviço há 50 anos, o Minuteman II é o único míssil terrestre no arsenal nuclear dos Estados Unidos desde 2005, está instalado em silos de lançamento em três bases militares do país, nos estados do Wyoming, Dakota do Norte e Montana.

O arsenal nuclear dos EUA inclui também mísseis Trident, lançados desde o mar e colocados a bordo de submarinos norte-americanos, e bombas nucleares transportadas por bombardeiros estratégicos.