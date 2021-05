Sobe para 46 número de mortos causados por inundações no Afeganistão

O número de mortos causados pelas inundações repentinas dos últimos dois dias no Afeganistão subiu para 46 pessoas, numa altura em que pelo menos 15 pessoas ainda estão desaparecidas, de acordo com as autoridades.

"Nas fortes chuvas e cheias repentinas dos últimos dois dias, o número de mortos aumentou para 46 [pessoas] , além de que 15 continuam desaparecidas e seis ficaram feridas", disse o porta-voz do Ministério afegão para a Gestão de Catástrofes, Tamim Azimi.

A província afegã ocidental de Herat foi a mais atingida pelas inundações, tendo morrido 22 pessoas na região devido às fortes trombas de água que ainda continuam a registar-se em grande parte do país.

Segundo Azimi, as equipas de salvamento continuam a trabalhar nas províncias mais afetadas, onde centenas de famílias foram deslocadas e cerca de 1.000 casas foram danificadas ou destruídas.

A chuva intensa também causou danos aos agricultores, uma vez que cerca de 1.620 hectares de plantações foram destruídas e 2.500 animais morreram.

O Departamento de Meteorologia do Afeganistão alertou para a possibilidade de continuarem a sentir-se fortes chuvas e inundações em 15 das 34 províncias do país asiático, sendo que 23 províncias vão continuar a ser fustigadas na quinta-feira.

O Afeganistão sofre frequentemente desastres naturais que causam muitas perdas de vidas, como deslizamentos de terra, que mataram 2.000 pessoas em maio de 2014 no nordeste do país, uma situação agravada por quase duas décadas de guerra.

Em agosto passado, as inundações provocadas por fortes chuvas que atingiram uma dúzia de províncias afegãs causaram quase 200 mortes e também destruíram mais de mil casas.