Aluna do 6.º ano fere a tiro dois colegas e um funcionário de escola nos EUA

Uma aluna do sexto ano feriu a tiro dois colegas e um funcionário de uma escola no Estado do Idaho, nos Estados unidos (EUA), antes de ser desarmada por um professor, informaram as autoridades.

De acordo com a Associated Press (AP), a polícia foi chamada ao local do tiroteio por volta das 09:15 locais (16:15 em Lisboa) de quinta-feira, tendo detido uma aluna, alegadamente responsável pelo ataque.

Segundo o xerife do condado de Jefferson, Steve Anderson, os ferimentos das vítimas não foram considerados fatais.

"Hoje vivemos o pior pesadelo que um distrito escolar pode enfrentar. Houve um tiroteio numa escola aqui em Rigby", anunciou o superintendente do distrito escolar de Jefferson, Chad Martin.

"O que sabemos até agora é que o atirador foi apreendido e já não há ameaça para os alunos", acrescentou.

Os alunos foram levados para uma escola secundária nas proximidades, a que os pais acorreram para se reunirem com os seus filhos.