O ator Steven Seagal visitou recentemente a Venezuela no papel de representante oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia.

Durante o encontro com Nicolás Maduro, Seagal ofereceu ao Presidente uma espada de samurai. De imediato, Maduro experimentou o presente. As imagens do momento podem ser vistas aqui.

É conhecida a admiração de Seagal pelo Presidente da Rússia. Em 2016, Vladimir Putin, concedeu cidadania ao ator norte-americano e concedeu-lhe um passaporte. Dois anos depois, foi mandatado para melhorar as relações entre Moscovo e Washington.