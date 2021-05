Confrontos em Jerusalém fazem pelo menos 169 feridos

Pelo menos 169 pessoas ficaram feridas depois de confrontos na Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém. Algumas dezenas foram encaminhadas para o hospital.

A policia israelita e os crentes envolveram-se em desacatos depois de se ter reunido uma enorme multidão no local, que é um dos mais sagrados do islão.

Foram atiradas pedras, garrafas e cadeiras. As autoridades responderam com balas de borracha.

O Governo norte-americano já pediu a Israel que evite uma escalada da violência em Jerusalém.

Esta sexta-feira é a última do mês do jejum do Ramadão.