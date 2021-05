Jair Bolsonaro critica sistema de voto eletrónico e ameaça cancelar eleições

Jair Bolsonaro está contra o sistema de voto eletrónico usado há mais de 20 anos. Se não houver voto impresso, o Presidente do Brasil ameaça cancelar as eleições presidenciais do próximo ano.

O recado foi dado num direto de Facebook e já teve resposta. O juiz Luís Barroso, do Tribunal Superior Eleitoral, diz que a mudança vai provocar o caos num sistema que funciona muito bem.

A mesma opinião têm os especialistas que auditaram as últimas eleições. Encontraram vulnerabilidades e hipóteses de infiltração por piratas informáticos, mas concluíram que é mais seguro que o voto tradicional em papel.

As eleições para o palácio do Planalto acontecem daqui a mais de um ano. As sondagem indicam derrota certa do capitão do Exército contra Lula da Silva ou outros dos prováveis candidatos. O retorno ao passado eleitoral do Brasil tem custos calculados em mais de 300 milhões de euros.

Também Donald Trump, nas eleições dos Estados Unidos do ano passado, criticou o voto eletrónico. Ameaçou adiar as presidenciais em que perdeu a votação para Joe Biden.