Partido Conservador elege deputado em Hartlepool às custas do Partido Trabalhista

O Partido Conservador do primeiro-ministro, Boris Johnson, registou uma vitória histórica em Hartlepool, elegendo um deputado pela primeira vez em mais de 50 anos no reduto trabalhista no nordeste da Inglaterra.

De acordo com esses resultados oficiais anunciados, a candidata conservadora Jill Mortimer obteve 15.529 votos, quase o dobro daqueles obtidos pelo seu opositor trabalhista Paul Williams (8.589).

Hartlepool, no norte de Inglaterra, estava nas mãos do Partido Trabalhista desde 1964, e desde que a atual circunscrição foi criada, em 1974.

O anterior deputado, Mike Hill, demitiu-se em março após alegações de assédio sexual.

Esta é apenas a segunda vez desde 1982 que um partido de oposição perde uma eleição legislativa parcial para um partido no governo.

O resultado é um dos primeiros a ser anunciado da série de eleições realizada na quinta-feira.

No total, foram a votos cerca de 4.650 representantes em 143 municípios em Inglaterra, 13 Presidentes de Câmara Municipal [mayors] eleitos diretamente, 39 comissários de polícia e 25 deputados da Assembleia Municipal de Londres.

Realizaram-se também eleições para escolher os 129 deputados da Assembleia da Escócia e 60 deputados da Assembleia do País de Gales, cujo resultado ditará os respetivos Governos autónomos.