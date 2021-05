Twitter suspende conta que partilhava publicações da nova plataforma de Trump 

O Twitter suspendeu uma conta que partilhava publicações da nova plataforma de comunicação do ex-Presidente norte-americano Donald Trump.

A conta alegava estar a publicar tweets "em nome" de Trump.

De acordo com a BBC, um porta-voz do Twitter afirmou que a conta, @DJTDesk, estava a violar a política da empresa ao partilhar conteúdo "afiliado a uma conta suspensa".

No entanto, é ainda possível encontrar contas semelhantes ainda ativas na rede social.

A conta de Donald Trump foi banida do Twitter, em janeiro, após o ataque ao Capitólio, em Washington D.C., a 6 de janeiro.

Perante a suspensão das contas em várias redes sociais, incluindo o Facebook e o Instagram, o ex-Presidente norte-americano lançou a sua própria plataforma de comunicação, com o título "From the Desk of Donald J Trump" ("Da secretária de Donald J Trump", na tradução).

Em declarações à NBC News, o porta-voz de Trump, Jason Miller, disse que a conta @DJTDesk não tinha sido criada pela equipa do antigo Presidente, nem tinha permissão de ninguém afiliado.