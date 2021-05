Família Obama despede-se de Bo, o cão de água português

A família do antigo Presidente norte-americano Barack Obama despediu-se de Bo, o cão da família, que morreu este sábado. Nas redes sociais, a família homenageou o companheiro de quatro patas de muitos anos.

Bo, o cão de água português, foi oferecido às filhas do casal Obama em 2009, altura em que se instalavam pela primeira vez na Casa Branca.

“Não fazíamos ideia do quão importante ele se tornaria para nós”, escreveu Michelle Obama nas redes sociais. Barack Obama contou que o companheiro estava sempre feliz de os ver, tanto nos “dias bons” como nos “dias maus”.

“Ele tolerava todo o rebuliço que acontecia na Casa Branca, ladrava muito mas não mordia, adorava saltar para a piscina no verão, era sereno com as crianças, vivia para as migalhas que caiam à volta da mesa de jantar e tinha um pêlo lindo ", escreveu Obama.