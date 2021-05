Irão anuncia acordo com negociadores nucleares de Viena para eliminar sanções

O Presidente iraniano, Hassan Rohani, afirmou que os negociadores em Viena, do acordo nuclear internacional de 2015, concordaram em eliminar todas as sanções contra o Irão e que falta acordar apenas "alguns detalhes".

"Chegámos a um ponto em que americanos e europeus estão a declarar abertamente que não têm outro remédio sem ser o de suspender as sanções e regressar ao acordo nuclear", afirmou Hassan Rohani, num discurso após uma reunião com autoridades de saúde publicado ao final do dia de sábado pela agência de notícias iraniana ISNA.