Mais de 90 feridos em novos confrontos em Jerusalém

Mais de 90 pessoas ficaram feridas, no sábado à noite, em Jerusalém, em novos confrontos entre a polícia israelita e manifestantes palestinianos, indicou a organização humanitária do Crescente Vermelho palestiniano.

"Registaram-se 90 feridos" em Jerusalém, afirmou o Crescente Vermelho palestiniano, numa atualização do balanço anterior de 50 feridos nos mais violentos confrontos ocorridos nos últimos anos em Jerusalém Oriental e que estão a suscitar receios de uma nova escalada de violência.

A maioria dos feridos, incluindo menores, foram atingidos por balas de borracha ou granadas atordoantes, de acordo com a mesma organização.

A polícia israelita também utilizou um canhão de água para dispersar os palestinianos, alguns dos quais responderam atirando vários projéteis contra a polícia durante os confrontos em várias partes de Jerusalém Oriental, acrescentou.

Entretanto, um foguete foi este domingo disparado da Faixa de Gaza em direção a Israel, que tinha anunciado ter atingido posições do movimento de resistência islâmica Hamas, no poder no enclave palestiniano com dois milhões de habitantes, disseram as forças armadas israelitas.

Na sexta-feira à noite, mais de 200 pessoas ficaram feridas em confrontos na Esplanada das Mesquitas, terceiro local mais sagrado do Islão, também chamado o Monte do Templo pelos judeus, entre a polícia israelita e palestinianos.

Entretanto, os quatro membros do Quarteto do Médio Oriente (ONU, UE, Estados Unidos e Rússia) manifestaram, no sábado, "profunda preocupação" perante os violentos confrontos em Jerusalém e pediu contenção às autoridades israelitas.

Também a Arábia Saudita, o Irão, a Tunísia, o Paquistão, a Turquia, a Jordânia e o Egito condenaram a atuação israelita.

Papa apela ao fim da violência em Jerusalém

O Papa Francisco apelou este domingo ao fim da violência em Jerusalém, um dia após novos confrontos, que provocaram mais de 90 feridos naquela cidade.

"A violência só gera violência. Vamos acabar com esses confrontos", disse o Papa, citado pela agência de notícias francesa France-Presse.

Francisco apelou a todas as partes para que seja respeitada "a identidade multirreligiosa e multicultural da cidade santa e a fraternidade possa prevalecer".