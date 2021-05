Polícia norte-americana procura suspeito de ataque em Nova Iorque

Duas mulheres e uma criança foram alvejadas a tiro, no sábado, no centro de Nova Iorque, onde a polícia procura o atacante, noticiaram vários meios de comunicação locais.

Durante um confronto entre quatro homens, em Times Square, o suspeito terá disparado e atingido três pessoas nas proximidades: uma mulher de 23 anos na perna, uma mulher de 43 nas costas e uma criança de 4 na perna, disseram fontes policiais ao New York Post.

O canal de televisão NBC disse que o incidente ocorreu cerca das 17:00 (22:00 em Lisboa), quando o local turístico estava cheio de pessoas.

As vítimas foram levadas para um hospital próximo e, de acordo com uma mensagem do presidente da Câmara de Nova Iorque, Bill de Blasio, na rede social Twitter, "estão estáveis".

"O fluxo de armas ilegais para a nossa cidade deve parar", acrescentou Blasio, numa referência ao aumento de tiroteios e crimes na cidade nos últimos meses.

De acordo com as imagens em tempo real, obtidas através de câmaras existentes em Times Square, a circulação de veículos e pessoas foi cortada pelas 19:00 (00:00 em Lisboa) e várias dezenas de agentes estavam no local.