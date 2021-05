Peixe gigante encontrado nos EUA pode ter mais de 100 anos 

Um peixe gigante foi apanhado no final de abril no rio Detroit, nos Estados Unidos, e as autoridades acreditam que pode ter mais de 100 anos.

A descoberta foi anunciada pela agência norte-americana de preservação animal, que revelou ainda que o esturjão-de-lago pesa cerca de 108 quilos e tem mais de dois metros de comprimento. "Um mostro real do rio", caracterizou a agência.

AP

De acordo com o The Guardian, o animal foi pescado no dia 22 de abril, perto de Grosse Ile, no estado norte-americano do Michigan, por três biólogos pescadores. Foram precisos cerca de seis minutos para que conseguissem trazer o peixe para dentro do barco.

"Senti o peixe a puxar a linha. À medida que se foi aproximando, ficou ainda maior", disse Jason Fischer, um dos pescadores.

Segundo a agência, o peixe foi rapidamente atirado de volta ao rio após ser medido e pesado.

"Estava cansado e não lutou connosco", disse outra das pescadoras, Paige Wigren. "Imaginem tudo o que aquele peixe viveu e viu."

A agência acredita que o peixe – que é uma fêmea - terá cerca de 100 anos, baseado no tamanho e formato do animal. A esperança média de vida de um esturjão-de-lago macho é de 55 anos, enquanto a da fêmea é de 70 a 100 anos.

É uma espécie ameaçada no Michigan e noutros 18 estados, de acordo com a agência, e vive no fundo de lagos, bacias fluviais e baías, como a Hudson Bay ou o Rio Mississippi.