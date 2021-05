Tiroteio em festa de aniversário nos EUA. Autoridades desconhecem motivos do ataque 

Um homem matou seis pessoas, incluindo a namorada, durante uma festa de aniversário, num parque de caravanas, em Colorado Springs, nos Estados Unidos da América.

Depois de ter disparado sobre as vítimas, o atirador ter-se-á suicidado.

Uma pessoa foi levada com vida para o hospital, mas acabou por não sobreviver aos ferimentos. As várias crianças que estavam na festa não foram atingidas pelo tiroteio.

As autoridades dizem que ainda não sabem o que terá motivado o ataque. De acordo com a imprensa norte-americana, este terá sido o 7.º incidente do género no país, no último mês e meio, e volta a abrir a discussão sobre as leis de licença e porte de arma que o atual Presidente, Joe Biden, quer tornar mais restritivas.