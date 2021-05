Mais de 30 anos depois, o "Robinson Crusoe de Itália" vai deixar a ilha onde vive sozinho

Foi a paisagem paradisíaca que conquistou Mauro Morandi, um velejador que naufragou ao largo da ilha de Budelli.

Há 32 anos sozinho, nunca teve vontade de sair. Ficou conhecido internacionalmente como o "Robinson Crusoe de Itália", célebre personagem de uma obra inglesa que conta a história de um náufrago que sobreviveu sozinho numa ilha até ser resgatado.

Agora com 82 anos, desistiu de lutar contra as autoridades do parque nacional do arquipélago que querem transformar a ilha num espaço para educação ambiental.

A história da mudança de Morandi correu o mundo e há até petições com milhares de assinaturas, tudo para que o eterno náufrago possa continuar na ilha.