De acordo com o comentador da SIC José Milhazes, o Ministério do Interior russo afirma que houve apenas um atirador no ataque esta manhã à escola em Kazan e não dois e que oito pessoas morreram: sete alunos e uma professora, todos da mesma sala de aula.

O atirador já terá sido identificado embora ainda não se conheçam as razões para o atentado.