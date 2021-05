Normalização de infraestruturas em Timor-Leste está quase concluída depois das cheias de abril

A normalização de emergência de algumas das infraestruturas danificadas pelas cheias do início de abril em Timor-Leste está praticamente concluída, mas o processo de construção e reconstrução ainda vai demorar, disse à Lusa o ministro da tutela.

"Os trabalhos de emergência para normalização de vários pontos, incluindo os trabalhos de eletricidade e água, estão quase terminados, e agora vamos começar a reconstrução e construção", disse à Lusa o ministro das Obras Públicas, Salvador dos Reis Pires. "A nossa resposta foi boa e célere e conseguimos normalizar as coisas em duas semanas. Mas o trabalho de construção e reconstrução vai demorar mais tempo", explicou.

Salvador dos Reis Pires disse que, segundo a estimativa do Governo, as cheias provocaram danos de cerca de 259 milhões de dólares (238 milhões de euros) a infraestruturas físicas, incluindo estradas, pontes e zonas de controlo de cheias.

Desse valor, cerca de 10 milhões de dólares (8,2 milhões de euros) são para reparar e recuperar infraestruturas elétricas e de água que estão já praticamente todas concluídas.

"Cerca de 50% das infraestruturas de distribuição de água foram danificadas e já estão quase todas terminadas e 32 dos 33 locais com danos à rede elétrica também já foram recuperados", explicou. "As equipas da Eletricidade de Timor-Leste (EDTL) estão também a reforçar os suportes de 16 torres de transmissão", disse.

Para responder ao impacto das cheias, o primeiro-ministro Taur Matan Ruak criou dois grupos de trabalho, um humanitário e outro no setor das infraestruturas, envolvendo, neste último caso, vários Ministérios e entidades relevantes.

A ação em termos de infraestruturas decorrerá em três fases: a primeira abrange intervenções de emergência para a limpeza e normalização, onde possível, incluindo trabalhos nas redes de distribuição de eletricidade e água.

Depois, oito projetos a serem reconstruídos de imediato. A maior parte está na fase final de verificação, antes de serem aprovados pelo Conselho de Administração e de as obras começarem.

Finalmente, um conjunto de iniciativas, nomeadamente para prevenção e controlo de cheias, incluindo zonas que exigem desenho mais detalhado, estudos de viabilidade, como áreas de captação.

"Estas questões requerem mais estudos e mais detalhe e por isso vão demorar mais tempo. A previsão é que os oito primeiros projetos estejam todos concluídos até final do ano", disse.

Um dos projetos que já começou, e que está 80% concluído, é a obra de reconstrução de uma parte da Avenida de Portugal, entre as Embaixadas da China e do Japão, que desabou com a força das águas.

Neste caso, o projeto, no valor de cerca de 314 mil dólares (258 mil euros), foi iniciado por ajuste direto, devendo o mesmo modelo ser adotado para os restantes projetos de emergência, algo que o ministro recordou está previsto na lei de aprovisionamento.

Entre outros projetos que serão abrangidos por ajuste direto contam-se obras como a recuperação da estrada por trás do Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV) ou a ponte de Maloa.

As cheias, que provocaram 32 mortos e nove desaparecidos, presumidos mortos, destruíram ou danificaram quase 29 mil casas em vários pontos do país, destruindo mais de 3.700 hectares de campos agrícolas, especialmente nos municípios de Manatuto, Bobonaro, Liquiçá e Viqueque. Mais de 33 mil famílias foram afetadas.