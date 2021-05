Ponte de vidro parte e homem fica pendurado a 100 metros de altura

Na última sexta-feira, uma ponte de vidro na China acabou por ceder ao vento forte que se fazia sentir. Com uma velocidade superior a 150 quilómetros por hora, algumas partes chão da ponte acabaram por cair.

Um turista, que fazia a travessia, ficou pendurado a mais de 100 metros de altura. Esta ponte localiza-se na motanha de Piyan, perto da cidade de Longjing, no nordeste da China.

Segundo a agência de notícias Xinhua, como conta a BBC, o homem, pendurado a mais de 100 metros de altura, conseguiu movimentar-se para um local seguro com a ajuda de outras pessoas que estavam perto do local. Os bombeiros socorreram-no prontamente e transportaram-no para o hospital. Segundo as autoridades locais está em "estado emocial e físico estável".

A ponte foi encerrada e está a decorrer uma investigação sobre o que ocorreu.