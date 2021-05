Programa de Ellen DeGeneres chega ao fim

Ellen DeGeneres vai pôr fim ao programa que apresenta há 18 anos. Em entrevista ao "The Hollywood Reporter", a apresentadora norte-americana contou que já informou a equipa do "The Ellen DeGeneres Show" e diz que precisa de ser desafiada a fazer algo novo.

O talk show só terá mais uma temporada e o final está previsto para o próximo ano.

Programa de Ellen DeGeneres investigado por práticas abusivas aos funcionários

O programa de televisão mais visto dos EUA foi investigado, no verão do ano passado, pelo grupo WarnerMedia, depois de relatos de ambiente tóxico nos bastidores. Trabalhadores relataram situações de racismo, discriminação e práticas abusivas por parte dos produtores executivos.

O grupo que detém o programa também abriu uma investigação interna.

Os três produtores executivos assumiram a responsabilidade e prometeram melhorar a conduta.

Ellen DeGeneres prometeu "novo capítulo" e pediu desculpa

Em setembro de 2020, quando a apresentadora norte-americana iniciou a nova temporada do programa, fez um pedido de desculpa a todos os colaboradores afetados.

"Aprendi que acontecem aqui coisas que nunca deveriam ter acontecido", disse Ellen no monólogo de abertura da 18.ª temporada do seu programa. "Eu levo isto muito a sério e quero dizer que sinto muito pelas pessoas que foram afetadas", continuou.