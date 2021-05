Telegram garante que bloqueou "rapidamente" conta do autor de tiroteio em escola russa

A aplicação de mensagens encriptadas Telegram garantiu esta quarta-feira ter agido com celeridade para bloquear a conta do autor do tiroteio que matou, na terça-feira, nove pessoas numa escola em Kazan, cidade da zona centro da Rússia.

"Os serviços do Telegram agiram rapidamente: uma hora após terem recebido as primeiras queixas, bloquearam o canal por incitamento à violência. Mas as queixas só surgiram após a detenção do assassino pela polícia", declarou o co-fundador da aplicação, Pavel Durov, indicando ainda que o atirador, um jovem de 19 anos, tinha acedido à plataforma alguns momentos antes de cometer o crime.

De acordo com Pavel Durov, o jovem, identificado como Ilnaz Galiaviev, publicou uma mensagem muito vaga "20 minutos antes do ataque" na sua conta no Telegram, na qual era "o único membro" e que tornou pública antes de perpetrar o tiroteio.

A conta em questão tinha o nome de "Bog", que significa Deus em russo.

Na terça-feira, sete menores e dois adultos morreram no tiroteio ocorrido num estabelecimento escolar em Kazan, na região da Tartária.

Mais de 30 pessoas ficaram feridas. Na sequência do tiroteio, o Presidente russo, Vladimir Putin, ordenou de imediato uma revisão das regras sobre o porte de armas no país.

Telegram rejeita as críticas

Nas mesmas declarações, o co-fundador do Telegram rejeitou as críticas que têm sido dirigidas à aplicação, frisando que "a tragédia" de terça-feira não deve "ser usada como desculpa para organizar uma caça às bruxas ou transformar a sociedade num campo de concentração".

Na sequência dos acontecimentos de terça-feira, Vyacheslav Volodin, presidente da câmara baixa do parlamento russo e elemento próximo de Putin, defendeu um debate sobre a possibilidade de "acabar com o anonimato na Internet", como forma de combater a propagação de "mensagens violentas que glorificam o extremismo".

Esta declaração surge numa altura em que o Kremlin (sede da Presidência russa) procura aumentar o controlo sobre os conteúdos disponibilizados via Internet, em particular as informações veiculadas pela oposição.

Um tribunal de Moscovo divulgou esta quarta-feirater multado o Telegram em cinco milhões de rublos (cerca de 55.488 euros) porque a aplicação não eliminou as mensagens que continham apelos à participação nas ações de apoio ao líder da oposição russa Alexey Navalny, realizadas no início do ano.

"O Telegram foi considerado culpado de cometer duas violações administrativas, pelas quais foi multado em 2,5 milhões de rublos por cada violação", disse uma porta-voz da instância judicial moscovita, citada pela agência Interfax.

Nos últimos meses, as autoridades russas multaram várias redes sociais e motores de pesquisa, como o Twitter, o Facebook ou a Google, por não terem eliminado "conteúdos proibidos", relacionados nomeadamente com a incitação ao suicídio, à pornografia infantil e ao uso de drogas, mas também ligados a apelos à participação em manifestações não autorizadas.

Fundada em 2013 pelos irmãos Pavel e Nikolai Durov, que já tinham criado antes a popular rede social russa VKontakte, a aplicação Telegram, que garante que a segurança é uma das suas prioridades, frequentemente recusa-se a cooperar com as autoridades, o que tem originado tentativas de bloqueio em alguns países, incluindo na Rússia.